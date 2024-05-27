Игрок «Химок» Корян: мы можем бороться с соперниками из первой восьмёрки РПЛ

Нападающий «Химок» Аршак Корян сравнил уровень Мелбет Первой лиги с Российской Премьер-Лигой.

«Если брать результаты Кубка, можно сказать, что мы играли на равных с клубами РПЛ. Возможно, они недонастраивались или мы хорошо настраивались, но это уже вторичные факторы. А если говорить в целом, мы можем бороться с соперниками из первой восьмёрки», – приводит слова Коряна «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, «Химки» набрали 66 очков и заняли первое место в турнирной таблице Первой лиги в сезоне-2023/2024. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком. Обе команды в следующем сезоне выступят в Российской Премьер-Лиге. «Химки» выиграли чемпионат Первой лиги во второй раз, впервые это произошло в 2006 году. Третье место по итогам чемпионата занял тольяттинский «Акрон» (59 очков), четвёртым стал тульский «Арсенал» (55).