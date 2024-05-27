Парфёнов: «Зенит» заслуженно стал чемпионом. Кому тут должно быть обидно?

Бывший защитник столичного «Спартака» Дмитрий Парфёнов считает, что «Зенит» заслуженно стал чемпионом России по футболу.

«Зенит» заслуженно стал чемпионом. Кому тут должно быть обидно? Все команды были рядом, берите. Кто мешал? Всё было в руках «Динамо» и «Краснодара». Эти команды не то что боролись за чемпионство, они могли выиграть, если бы не теряли очки. А «Зенит», несмотря на то что терял очки, дожал за счёт опыта.

Мне сложно сказать, почему «Динамо» не хватило на последний матч с «Краснодаром». У команды есть тренер. Все хотели и все переживали, но не получилось. Личка ещё месяц назад сказал, что «Динамо» не будет бороться за чемпионство. Однако это отговорка, ведь был хороший шанс. Команда взяла, и сама перевернула ситуацию, значит, могла её дожать», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.