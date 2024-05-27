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В «Спартаке» опровергли, что «Гранада» обращалась в команду по поводу перехода Абаскаля

В «Спартаке» опровергли, что «Гранада» обращалась в команду по поводу перехода Абаскаля
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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг информацию о том, что испанская «Гранада» дважды обращалась в клуб по поводу перехода Гильермо Абаскаля.

«Это неправда. Обращений в клуб от «Гранады» не было», — заявил Зеленов Metaratings.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что испанский клуб дважды обращался в «Спартак» по поводу перехода 35-летнего специалиста.

Напомним, Гильермо Абаскаль возглавлял московский «Спартак» с июня 2022 года по апрель 2024 года. Под руководством Абаскаля московская команда провела в общей сложности 74 официальных матча, одержав 36 побед при 23 поражениях и 15 ничьих.

Ранее бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о бывшем главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.

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