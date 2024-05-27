Игорь Шалимов сравнил борьбу «Динамо» за чемпионство в РПЛ с выступлениями «Ман Сити»

Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался об итогах чемпионской гонки в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024, по итогам которой московское «Динамо» финишировало на третьем месте.

«Динамо» приходит к последнему туру, когда достаточно не проиграть, чтобы выиграть чемпионскую гонку из трёх команд. У тебя неделя до игры, ты сидишь и думаешь. Например, у Гвардиолы в «Манчестер Сити» решающая игра, он сидит и думает, как сыграть, даже если устраивает ничья. Они будут играть с позиции силы, в позиционную атаку, будут стараться не пропускать быстрые атаки, давить от себя. Играть в комбинационный футбол, который у них был на протяжении всего сезона.

Мы подошли к так называемому финалу, а победа в чемпионате — это весь чемпионат. Почему я беру Англию, у них тоже три команды претендовали, но если мы посмотрим на их матчи… Они (играли) со стороны силы, со своим стилем. Представить, что лидеры так спотыкаются – очень сложно. «Ливерпуль» споткнулся, и остались «Арсенал» с «Сити».

У «Динамо» был финал, но есть ли свой стиль? Посмотрели две игры с «Зенитом», то ли они отдают инициативу, то ли их «Зенит» туда загоняет… Не могу понять, как они играют. Смотрим первые 10-15 минут с «Крыльями», владение мячом… Можете представить, чтобы «Сити» играл с 10-й командой, им нужна победа и у них владение мячом 30%? Такое представить невозможно», — сказал Шалимов в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, после 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Если бы «Динамо» не проиграло «Краснодару», то титул достался бы московской команде.