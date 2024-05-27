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Парфёнов: надеюсь, что «Спартак» в следующем сезоне оживёт и будет бороться за золото

Парфёнов: надеюсь, что «Спартак» в следующем сезоне оживёт и будет бороться за золото
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Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Парфёнов высказал ожидания от результатов красно-белых в предстоящем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«В следующем сезоне хотелось бы, чтобы интрига также была до последнего тура. Всем это интересно, и все этого ждут, поэтому вокруг такой ажиотаж. Я думаю, что всё реально, и надеюсь, что «Спартак» оживёт. Я надеюсь, что «Спартак» сделает правильные шаги во всех направлениях и будет бороться за золото», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, по итогам нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 50 очков и занял пятое место, отстав от «Зенита», ставшего чемпионом, на семь очков. В Фонбет Кубке России красно-белые со счётом 0:1 проиграли калининградской «Балтике» на стадии финала Пути регионов.

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