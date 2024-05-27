Слишкович: я после 10 туров сказал, что «Динамо» может навязать борьбу за чемпионство

Тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович поделился мнением о выступлении столичного «Динамо» в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2023/2024.

«Поверьте, я после 10 туров сказал, что «Динамо» может навязать борьбу за чемпионство. Почему у них в Краснодаре не получилось? Уверен, что тренер «Динамо» приготовил игру, как было должно. Но одно дело приготовить, а другое – выйти на поле и сделать. К сожалению, такие игры бывают», – приводит слова тренера Metaratings.

Напомним, бело-голубые заняли третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, выиграв бронзовые медали. Перед заключительным, 30-м туром команда Марцела Лички находилась на первой строчке. В случае победы или ничьей в выездном матче с «Краснодаром» динамовцы стали бы чемпионами. Однако московский клуб уступил (0:1).