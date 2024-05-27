Гурцкая — о Сафонове в «ПСЖ»: может, они нацелились куда-то продать Доннарумму

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая высказался по поводу возможного трансфера вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Меня очень удивляет, что под 25-летнего Доннарумму берётся его ровесник. Мне кажется, под него не нужен сменщик. Он в такой форме сейчас… Матвей Сафонов, что, ногами играет хорошо? Я очень рад за Матвея… Спортивный директор Кампуш сам занимался этим трансфером, значит, Энрике его видит. Может быть, они нацелились куда-то продать Доннарумму за € 100 млн, купить [Cафонова] за € 20 млн», — сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «быков». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.