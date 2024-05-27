Тренер «Тюмени» Меньщиков: у нас была задача сохраниться в Первой лиге, мы её выполнили

Главный тренер «Тюмени» Игорь Меньщиков подвёл итоги Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024 для своей команды.

«Сезон оценю положительно. У нас была задача сохраниться в Первой лиге, считаю, что мы выполнили задачу. Почему весной выступили хуже? Осенью, наверное, конкуренты не сыграны были. На мой взгляд, осенью футболисты были более мотивированы, чем весной. На следующий сезон задача такая же, если бюджет прибавится, то возможно всякое.

В последнем туре на результат повлияли травмы футболистов и дисквалификация, тем более играли в Красноярске, для нас по времени была ранняя игра. Весной мы играли с клубами, которые играли за выход в РПЛ и боролись за выживание, а мы остались посередине. Где-то чуть удача отвернулась от нас, хотя везёт сильнейшим. У «Химок» и «Динамо», наверное, уровень ненамного выше остальных, но выше. «Химки» по уровню футболистов сильнее, а в Махачкале отметил бы клубную работу и менеджмент», — приводит слова Меньщикова Metaratings.

Напомним, по итогам минувшего сезона Мелбет Первой лиги «Тюмень» финишировала на девятом месте, набрав 48 очков.