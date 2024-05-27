Источник: «Зенит» готов продлить контракт с Марио Фернандесом

«Зенит» планирует пролонгировать соглашение с крайним защитником сине-бело-голубых Марио Фернандесом. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, новое контрактное соглашение будет подписано, если Марио Фернандес восстановится от своих травм до начала подготовки санкт-петербургской команды к следующему сезону Российской Премьер-Лиги.

Напомним, к «Зениту» 33-летний Марио Фернандес присоединился летом 2023 года. Бразилец с российским паспортом подписал контракт до конца июня 2025-го с опцией продления ещё на 12 месяцев. Ранее в России футболист выступал в составе московского ЦСКА в период с 2012 по 2022 год.

В нынешнем сезоне Фернандес провёл 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 2 млн.