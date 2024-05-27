Шалимов: Семак — это безоговорочно лучший тренер сезона в РПЛ

Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал очередное чемпионство «Зенита». Сине-бело-голубые завоевали золотые медали шестой раз кряду.

«Не согласен с тем, что «Зенит» сам давал шансы соперникам на чемпионство. Давал шансы — это когда не бегал, играл лениво, или, как говорят болельщики, команда зажралась. Но я напомню обстоятельства сезона — продали Малкома, уехал Кузяев, не приехал к старту сезона Вендел — он появился только в 3-м туре. То есть минус два ключевых игрока, не прошедший подготовку Вендел.

Семак провёл огромную работу — по мне, это безоговорочно лучший тренер сезона. Сезон такой, что у тренера голова дымилась от проблем, но Семак справился», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» под руководством Сергея Семака обыграл в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» (2:1) и стал победителем чемпионата по итогам сезона-2023/2024.

Этот титул стал шестым в тренерской карьере Сергея Семака (сезоны-2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 и 2023/2024). Ранее он пять раз завоёвывал титулы чемпиона страны, будучи футболистом ЦСКА (в сезоне-2003), «Рубина» (в сезонах-2008 и 2009) и «Зенита» (в сезонах-2010 и 2011/2012). На счету тренера сине-бело-голубых, следовательно, стало в общей сумме 11 побед в Российской Премьер-Лиге в качестве тренера и игрока.