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Подвели итоги. И мы, и Хави, но есть нюанс. ХиТ#186

Смотрите новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube.

Описание и тайм-коды:

00:00 — Привет (и пока на пару месяцев)

01:31 — Внезапно «МЮ» обыграл «Сити». Пришлось опять спорить из-за тен Хага

24:43 — Перформанс Джаки и природы в финале Кубка Германии

35:37 — Итоги Серии А: оценка «Интера», состав «Милана», проблемы «Ювентуса», перспективы «Болоньи», специфика «Аталанты»

01:10:41 — Итоги Ла Лиги: безупречность «Реала», ненормальность «Барсы», загадочность «Жироны» и стабильность «Атлетико»

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Кирилл доказывает, что успешность или неуспешность сезона зависит от самых банальных вещей.

Гриша объясняет, почему «Бавария» выбрала именно Компани.

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