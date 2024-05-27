Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Фейха. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Подвели итоги. И мы, и Хави, но есть нюанс. ХиТ#186

Подвели итоги. И мы, и Хави, но есть нюанс. ХиТ#186
Аудио-версия:
Комментарии

Смотрите новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube.

Описание и тайм-коды:

00:00 — Привет (и пока на пару месяцев)
01:31 — Внезапно «МЮ» обыграл «Сити». Пришлось опять спорить из-за тен Хага
24:43 — Перформанс Джаки и природы в финале Кубка Германии
35:37 — Итоги Серии А: оценка «Интера», состав «Милана», проблемы «Ювентуса», перспективы «Болоньи», специфика «Аталанты»
01:10:41 — Итоги Ла Лиги: безупречность «Реала», ненормальность «Барсы», загадочность «Жироны» и стабильность «Атлетико»

Подписывайтесь на телеграм-каналы «Окко Спорт» и «Чемпионат»

Кирилл доказывает, что успешность или неуспешность сезона зависит от самых банальных вещей.

Гриша объясняет, почему «Бавария» выбрала именно Компани.

Слушайте аудиоверсию подкаста на всех платформах:

в Apple Podcasts
в Google Podcasts
в «Звук»
в приложениях Android
в «Яндекс.Музыке»
в плеере TuneIn
в плеере Castboх
в плеере Podster

Материалы по теме
Круговорот фигни и итоги АПЛ. ХиТ#185
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android