Шикунов: почему Личку признали лучшим тренером сезона РПЛ? Семак — лучший

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением о выборе Марцела Лички лучшим тренером сезона-2023/2024 на церемонии награждения «Герои РПЛ».

«Я считаю, что лучшим тренером нынешнего сезона РПЛ является Семак. Я не знаю, почему признали лучшим Личку. Впервые за 48 лет «Динамо» могло стать чемпионом, но Личка подарил его «Зениту». У динамовцев были дикие перепады по ходу сезона. Тренер — это результат. «Динамо» вылетело из Кубка России и упустило чемпионство, заняв третье место. Почему Личка лучший? Семак выиграл всё и ещё выиграет Кубок. Какие могут быть вопросы в этом плане?

Большие тренеры определяются по трофеям. У Романцева, Сёмина, Газзаева и Бердыева их было много. Они являются нашими футбольными глыбами тренерского цеха. У них были результаты, поэтому они были великими. А ты ничего не выигрываешь, но рассказываешь, что здесь сыграли хорошо и красиво. Не может быть красивого футбола, когда ты борешься за чемпионство и впервые после матча с «Ростовом» можешь уснуть на первом месте. Но «Ростов» им дал четыре мяча, и «Динамо» уснуло. Это комедия», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.