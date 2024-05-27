«Факел» и «Зенит» проведут конкурс среди болельщиков двух клубов

Пресс-служба «Зенита» анонсировала совместное с воронежским «Факелом» конкурсное мероприятие для болельщиков по тематике историй городов обоих клубов.

«Тематикой конкурса станут страницы совместной истории Петербурга и Воронежа времён Северной войны. Подробности проведения конкурса будут опубликованы после формирования календаря сезона-2024/2025.

Санкт-Петербург и Воронеж — два города, где создавался русский флот и ковалась победа русского оружия в Северной войне. Это петровские форпосты, защита северных и южных рубежей молодой Российской империи. И сегодня спустя века наши города объединяют общность героической истории и фигура первого российского императора Петра Великого», — говорится в сообщении пресс-службы санкт-петербургского «Зенита» в телеграм-канале клуба.

Напомним, после 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. «Факел» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги, заняв 11-е место и избежав участия в стыковых матчах за право на выступление в лиге. Команда Игоря Черевченко набрала 32 очка.