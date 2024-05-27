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«Марсель» интересуется защитником «Зенита» Ренаном — Марван Белькасем

«Марсель» интересуется защитником «Зенита» Ренаном — Марван Белькасем
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Центральный защитник «Зенита» Роберт Ренан, который на правах аренды выступает в этом сезоне в составе бразильского «Интернасьонала», вошёл в сферу интересов французского «Марселя». Об этом сообщает журналист Марван Белькасем в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, французский клуб следит за ситуацией с будущим Ренана. Но при этом «Марсель» не является единственным из числа европейских клубов, которые интересуются бразильцем.

Напомним, в январе 2024 года Зенит» сообщил, что 20-летний Роберт Ренан перешёл в «Интернасьонал» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Контракт игрока с российским клубом действует до лета 2028 года. В нынешнем сезоне Ренан принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

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Источник: «Зенит» готов продлить контракт с Марио Фернандесом
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