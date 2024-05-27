Флик подпишет контракт с «Барселоной» 29 мая — Фабрицио Романо

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Экс-тренер «Баварии» и сборной Германии Ханс-Дитер Флик завтра, 28 мая, будет в Барселоне. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По сведениям источника, в среду, 29 мая, он официально подпишет контракт с «Барселоной». Соглашение будет рассчитано на два года.

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24 мая пресс-служба «Барселоны» официально объявила, что 44-летний главный тренер каталонцев Хави, возглавляющий команду с ноября 2021 года, покинет её после завершения текущего сезона. В качестве возможного кандидата на эту должность СМИ называли 59-летнего бывшего главного тренера «Баварии» и сборной Германии Ханс-Дитера Флика.

Напомним, по итогам сезона-2023/2024 сине-гранатовые заняли второе место в турнирной таблице чемпионата Испании по футболу.