21-летний испанский талант может перейти в «Баварию» после Евро-2024 — Relevo

21-летний вингер «Атлетик» Бильбао Нико Уильямс может перейти в «Баварию» после Евро-2024 в Германии, сообщает интернет-издание Relevo.

По информации источника, мюнхенский клуб давно следит за игроком сборной Испании. Если Уильямс хорошо проявит себя на чемпионате Европы, то «Бавария» может прийти за футболистом к клубу из Бильбао.

Ранее сообщалось, что игроком интересовались «Челси» и «Барселона».

Напомним, в нынешнем сезоне вингер провёл за басков 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и 17 результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.