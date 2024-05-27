Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Фейха. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

21-летний испанский талант может перейти в «Баварию» после Евро-2024 — Relevo

21-летний испанский талант может перейти в «Баварию» после Евро-2024 — Relevo
Комментарии

21-летний вингер «Атлетик» Бильбао Нико Уильямс может перейти в «Баварию» после Евро-2024 в Германии, сообщает интернет-издание Relevo.

По информации источника, мюнхенский клуб давно следит за игроком сборной Испании. Если Уильямс хорошо проявит себя на чемпионате Европы, то «Бавария» может прийти за футболистом к клубу из Бильбао.

Ранее сообщалось, что игроком интересовались «Челси» и «Барселона».

Напомним, в нынешнем сезоне вингер провёл за басков 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и 17 результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

Материалы по теме
Стали известны позиции, которые «Бавария» намерена усилить летом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android