Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Фейха. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент: в ближайшие две недели будем больше знать по будущему Азмуна

Агент: в ближайшие две недели будем больше знать по будущему Азмуна
Комментарии

Футбольный агент Арманд Дурн, представляющий интересы нападающего «Ромы» Сердара Азмуна, высказался о будущем клиента. Иранец принадлежит «Байеру», выступая за «Рому» на правах годичной аренды.

«Пока ничего конкретного по будущему Сердара нет. Сначала «Роме» нужно официально решить вопрос со спортивным директором. В ближайшие две недели мы будем знать больше», — приводит слова Дурна «РБ Спорт».

Напомним, 29-летний иранский нападающий Сердар Азмун провёл прошлый сезон на правах аренды в «Роме». Права на него принадлежат леверкузенскому «Байеру». В сезоне-2023/2024 Сердар Азмун провел за «Рому» 29 матчей, забил три мяча и отдал четыре голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 10 млн.

Материалы по теме
Стало известно, кем Хаби Алонсо хочет усилить полузащиту «Байера» перед Лигой чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android