Агент: в ближайшие две недели будем больше знать по будущему Азмуна

Футбольный агент Арманд Дурн, представляющий интересы нападающего «Ромы» Сердара Азмуна, высказался о будущем клиента. Иранец принадлежит «Байеру», выступая за «Рому» на правах годичной аренды.

«Пока ничего конкретного по будущему Сердара нет. Сначала «Роме» нужно официально решить вопрос со спортивным директором. В ближайшие две недели мы будем знать больше», — приводит слова Дурна «РБ Спорт».

Напомним, 29-летний иранский нападающий Сердар Азмун провёл прошлый сезон на правах аренды в «Роме». Права на него принадлежат леверкузенскому «Байеру». В сезоне-2023/2024 Сердар Азмун провел за «Рому» 29 матчей, забил три мяча и отдал четыре голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 10 млн.