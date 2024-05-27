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В «Cочи» сообщили о выкупе форварда Сауля Гуарирапы у «Каракаса»

В «Cочи» сообщили о выкупе форварда Сауля Гуарирапы у «Каракаса»
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что клуб выкупил экономические права на нападающего Сауля Гуарирапу у венесуэльского «Каракаса».

«По всем игрокам не хотел бы говорить, нам нужно разобраться. Что касается Гуарирапы, то он у нас в обойме. — Выкупили ли мы его трансфер? Да», — приводит слова Рубашко «Матч ТВ».

Саулю Гуарирапе 21 год. Он является воспитанником футбольного клуба «Каракас». В январе текущего года форвард перешёл в «Сочи». Сделка представляет собой аренду с правом выкупа по окончании сезона-2023/2024. В составе сочинцев футболист успел провести 10 официальных матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами и одной передачей.

В 2023 году футболист провёл за «Каракас» 32 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал шесть голевых передач. Гуарирапа выступает за олимпийскую сборную Венесуэлы. Также на его счету несколько матчей за молодёжку национальной команды. По оценке интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость венесуэльца составляет € 700 тыс.

Ранее сообщалось, что футболиста предложили нескольким клубам РПЛ.

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