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Терёхин: не сомневаюсь, что «Пари НН» и «Урал» останутся в РПЛ

Терёхин: не сомневаюсь, что «Пари НН» и «Урал» останутся в РПЛ
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Бывший нападающий «Динамо» Олег Терёхин поделился мнением о предстоящих стыковых матчах за право на выступление в Российской Премьер-Лиге между командами чемпионата и представителями Мелбет Первой лиги.

«Не сомневаюсь, что «Урал» и «Нижний» останутся в Премьер‑Лиге. Это 100%. Просто это команды РПЛ, они сильнее команд Первой лиги. Опыта у них куда больше, а футболисты явно лучше. «Акрону» и «Арсеналу» придётся трудно», — приводит слова Терёхина «Матч ТВ».

Напомним, в переходных играх «Пари Нижний Новгород» встретится с тульским «Арсеналом», в то время как екатеринбургский «Урал» сыграет с тольяттинским «Акроном». Первые матчи между командами пройдут 29 мая, ответные игры запланированы на 1 июня.

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