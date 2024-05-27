Ташуев: Сафонову надо смело идти и бороться за место в составе «ПСЖ»

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев прокомментировал возможный трансфер голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ». Он считает, что это станет рекламой российского футбола.

«Там Доннарумма играет, тоже молодой парень ещё. Думаю, Сафонова больше для конкуренции берут. Матвей рано начал, сейчас он уже оббился, поиграл в Лиге чемпионов, Лиге Европы, в сборной. У него есть достаточно успешный опыт. В России ведущий вратарь. Надо идти смело и бороться за место в составе с Доннаруммой. Могу только пожелать ему успеха и удачи, чтобы он рекламировал российский футбол», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

Напомним, ранее появилась информация, что «ПСЖ» достиг договорённости с «Краснодаром» о переходе Матвея Сафонова.

25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «быков». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.