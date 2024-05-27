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Тренер «Порту» Консейсау покинет клуб, им интересуется «Марсель» — Фабрицио Романо

Тренер «Порту» Консейсау покинет клуб, им интересуется «Марсель» — Фабрицио Романо
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Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау принял решение покинуть клуб, сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, португальский специалист активировал в соглашении с клубом пункт об уходе и может объявить об этом в ближайшее время. Также сообщается, что к Консейсау проявляет предметный интерес «Марсель».

Ранее сообщалось, что специалист заинтересован в том, чтобы после окончания нынешнего сезона возглавить итальянский «Милан».

49-летний португальский наставник тренирует «Порту» с 2017 года, привёл клуб к трём чемпионским титулам и дважды выходил в плей-офф Лиги чемпионов — в 1/8 финала в сезоне-2023/2024 и в 1/4 финала в сезоне-2021/2022.

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