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Игнашевич окончательно решил покинуть «Балтику». Тренер сообщил об этом игрокам

Игнашевич окончательно решил покинуть «Балтику». Тренер сообщил об этом игрокам
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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич принял окончательное решение покинуть калининградский клуб после финала Кубка России. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Решение покинуть клуб принадлежит Игнашевичу, это не увольнение. Игнашевич уже сообщил игрокам о своём решении», — добавил источник «Чемпионата».

Ранее о принятом тренером калининградцев решении об уходе из «Балтики» сообщил Legalbet.

Сергей Игнашевич возглавил «Балтику» в октябре 2021 года. Под его руководством калининградская команда провела 104 матча, 44 из которых выиграла, 27 свела к ничьей и 33 проиграла. По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги «Балтика» с 26 набранными очками заняла предпоследнее, 16-е место в итоговой турнирной таблице и вылетела в Мелбет Первую лигу.

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