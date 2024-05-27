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Игнашевич окончательно решил покинуть «Балтику». Тренер сообщил об этом игрокам

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич принял окончательное решение покинуть калининградский клуб после финала Кубка России. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Решение покинуть клуб принадлежит Игнашевичу, это не увольнение. Игнашевич уже сообщил игрокам о своём решении», — добавил источник «Чемпионата».

Ранее о принятом тренером калининградцев решении об уходе из «Балтики» сообщил Legalbet.

Сергей Игнашевич возглавил «Балтику» в октябре 2021 года. Под его руководством калининградская команда провела 104 матча, 44 из которых выиграла, 27 свела к ничьей и 33 проиграла. По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги «Балтика» с 26 набранными очками заняла предпоследнее, 16-е место в итоговой турнирной таблице и вылетела в Мелбет Первую лигу.