Footmercato: Миранчук проявил характер и нашёл своё место в Италии

Французское издание Footmercato оценило игру российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«После двух сложных первых сезонов в «Аталанте» Миранчук был отдан в аренду в «Торино», где полностью пришёл в себя. В этом сезоне Миранчук снова не входил в планы Гасперини, но Алексей смог переубедить тренера благодаря отличному началу 2024 года. 28-летний футболист проявил характер и нашел своё место в Италии», – говорится в статье Footmercato.

Миранчук перешёл в «Аталанту» в 2020 году из московского «Локомотива». Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает Миранчука в € 9 млн. В нынешнем сезоне Алексей провёл за «Аталанту» 40 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал 12 результативных передач. В составе итальянской команды россиянин выиграл Лигу Европы.