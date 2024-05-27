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Footmercato: Миранчук проявил характер и нашёл своё место в Италии

Footmercato: Миранчук проявил характер и нашёл своё место в Италии
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Французское издание Footmercato оценило игру российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«После двух сложных первых сезонов в «Аталанте» Миранчук был отдан в аренду в «Торино», где полностью пришёл в себя. В этом сезоне Миранчук снова не входил в планы Гасперини, но Алексей смог переубедить тренера благодаря отличному началу 2024 года. 28-летний футболист проявил характер и нашел своё место в Италии», – говорится в статье Footmercato.

Миранчук перешёл в «Аталанту» в 2020 году из московского «Локомотива». Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает Миранчука в € 9 млн. В нынешнем сезоне Алексей провёл за «Аталанту» 40 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал 12 результативных передач. В составе итальянской команды россиянин выиграл Лигу Европы.

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