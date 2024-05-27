Саудовская Про-Лига, 34-й тур: результаты игрового дня заключительного тура сезона

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Сегодня, 27 мая, прошли матчи заключительного тура саудовской Про-Лиги.

В матчах 34-го тура чемпионата «Аль-Наср» победил «Аль-Иттихад» (4:2), а «Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Вахду» (2:1).

В параллельных матчах заключительного тура саудовской Про-Лиги «Дамак» и «Аль-Раед» завершили матч с ничейным результатом (1:1), «Аль-Ахли» одержал победу над «Аль-Фейхой», «Эр-Рияд» победил «Аль-Халидж» (2:1), «Аль-Хазм» неожиданно обыграл «Абху» (2:1), «Аль-Шабаб» победил «Аль-Фатех» (3:2), «Аль-Охдуд» выиграл у «Аль-Таи» (2:0), «Аль-Таавун» одержал победу над «Аль-Иттифаком» (1:0).

По итогам саудовской Про-Лиги сезона-2023/2024 досрочным чемпионом стал «Аль-Хиляль», набравший 94 очков. Второе место занял «Аль-Наср» (82 очка). Тройку лучших в турнирной таблице замкнул «Аль-Ахли» с 65 очками.