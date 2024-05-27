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Саудовская Про-Лига, 34-й тур: результаты игрового дня заключительного тура сезона

Саудовская Про-Лига, 34-й тур: результаты игрового дня заключительного тура сезона
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Сегодня, 27 мая, прошли матчи заключительного тура саудовской Про-Лиги.

В матчах 34-го тура чемпионата «Аль-Наср» победил «Аль-Иттихад» (4:2), а «Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Вахду» (2:1).

Саудовская Аравия - Про-Лига . 34-й тур
27 мая 2024, понедельник. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
4 : 2
Аль-Иттихад
Джидда
1:0 Роналду – 45+3'     2:0 Роналду – 69'     3:0 Гариб – 79'     3:1 Аль-Шамрани – 89'     3:2 Фабиньо – 90+2'     4:2 Аль-Немер – 90+5'    
Удаления: нет / Аль-Менхали – 66'
Саудовская Аравия - Про-Лига . 34-й тур
27 мая 2024, понедельник. 21:00 МСК
Аль-Вахда
Мекка
Окончен
1 : 2
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
0:1 Канно – 19'     1:1 Наджи – 77'     1:2 Митрович – 90+2'    

В параллельных матчах заключительного тура саудовской Про-Лиги «Дамак» и «Аль-Раед» завершили матч с ничейным результатом (1:1), «Аль-Ахли» одержал победу над «Аль-Фейхой», «Эр-Рияд» победил «Аль-Халидж» (2:1), «Аль-Хазм» неожиданно обыграл «Абху» (2:1), «Аль-Шабаб» победил «Аль-Фатех» (3:2), «Аль-Охдуд» выиграл у «Аль-Таи» (2:0), «Аль-Таавун» одержал победу над «Аль-Иттифаком» (1:0).

Саудовская Аравия - Про-Лига . 34-й тур
27 мая 2024, понедельник. 21:00 МСК
Дамак
Хамис-Мушайт
Окончен
1 : 1
Аль-Раед
Бурайда
1:0 Шафаи – 7'     1:1 Abdullah – 89'    
Саудовская Аравия - Про-Лига . 34-й тур
27 мая 2024, понедельник. 21:00 МСК
Аль-Ахли
Джидда
Окончен
1 : 0
Аль-Фейха
Эль-Маджмаа
1:0 Фирмино – 85'    
Саудовская Аравия - Про-Лига . 34-й тур
27 мая 2024, понедельник. 21:00 МСК
Аль-Халидж
Сайхат
Окончен
1 : 2
Эр-Рияд
Эр-Рияд
0:1 Туре – 68'     0:2 Грэй – 74'     1:2 Аль-Салем – 87'    
Саудовская Аравия - Про-Лига . 34-й тур
27 мая 2024, понедельник. 21:00 МСК
Аль-Хазм
Ар-Расс
Окончен
2 : 1
Абха
Абха
0:1 Абду Джабер – 47'     1:1 Бадамоси – 58'     2:1 Аль-Тани – 80'    
Удаления: нет / Тиссеран – 90+5'
Саудовская Аравия - Про-Лига . 34-й тур
27 мая 2024, понедельник. 21:00 МСК
Аль-Шабаб
Эр-Рияд
Окончен
3 : 2
Аль-Фатех
Эль-Мубарраз
1:0 Аль-Сабьяни – 14'     1:1 Садане – 51'     2:1 Витиньо – 72'     3:1 Аль-Джуваир – 89'     3:2 Денайер – 90+3'    
Удаления: Аль-Сабьяни – 59' / нет
Саудовская Аравия - Про-Лига . 34-й тур
27 мая 2024, понедельник. 21:00 МСК
Аль-Таи
Хаиль
Окончен
0 : 2
Аль-Охдуд
Наджран
0:1 Годвин – 42'     0:2 Тавамба – 50'    
Саудовская Аравия - Про-Лига . 34-й тур
27 мая 2024, понедельник. 21:00 МСК
Аль-Таавун
Бурайда
Окончен
1 : 0
Аль-Иттифак
Эд-Даммам
1:0 Аль-Ояяри – 90'    

По итогам саудовской Про-Лиги сезона-2023/2024 досрочным чемпионом стал «Аль-Хиляль», набравший 94 очков. Второе место занял «Аль-Наср» (82 очка). Тройку лучших в турнирной таблице замкнул «Аль-Ахли» с 65 очками.

Итоговая турнирная таблица саудовской Про-Лиги
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