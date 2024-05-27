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В «Рубине» прокомментировали возможный уход вратаря Дюпина

В «Рубине» прокомментировали возможный уход вратаря Дюпина
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Пресс-атташе «Рубина» Владислав Зимагулов высказался о вероятном уходе вратаря казанской команды Юрия Дюпина в летнее трансферное окно. Напомним, действующее соглашение с голкипером истекает в июне этого года.

«Мы не комментируем трансферные новости и слухи. Если будет какая-то официальная информация, мы её опубликуем на наших ресурсах», – приводит слова Зимагулова «РБ Спорт».

Юрий Дюпин выступает за «Рубин» с июля 2019 года. За это время футболист принял участие в 148 матчах, в которых пропустил 173 мяча. В 52 матчах Дюпин сохранил свои ворота в неприкосновенности. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 600 тыс.

«Рубин» финишировал на восьмом месте по итогам Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Рашида Рахимова набрала 42 очка в 30 матчах.

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