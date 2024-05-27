Марсьяль объявил об уходе из «Манчестер Юнайтед»

Нападающий Антони Марсьяль покинул английский «Манчестер Юнайтед». Об этом французский футболист сообщил в своих социальных сетях.

«Манчестер Юнайтед» навсегда останется в моем сердце. Этот клуб оставил свой след в моей карьере и дал мне невероятную возможность играть перед вами. Ухожу принимать новые задачи, но всегда буду «красным дьяволом» и буду продолжать с увлечением следить за результатами клуба», — написал Марсьяль.

Ранее в СМИ появлялась информация, что ни один европейский клуб не связывался с Антони Марсьялем по поводу возможного заключения контракта предстоящим летом.

Марсьяль выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2015 года. Контракт игрока с клубом действовал до конца сезона-2023/2024.