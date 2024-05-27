В «Сочи» сообщили об уходе полузащитника Артура Юсупова

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что полузащитник Артур Юсупов по итогам Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 покинул сочинскую команду.

«Артур не с нами. Это всё, что могу сказать», — приводит слова Рубашко «Матч ТВ».

Артур Юсупов перешёл в «Сочи» в сентябре 2020 года из московского «Динамо». В составе сочинцев хавбек провёл 115 матчей, в которых забил 21 гол и оформил 13 результативных передач. Соглашение с 34-летним футболистом истекает в июне этого года. Авторитетный немецкий интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Юсупова в € 800 тыс.

Напомним, «Сочи» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги, заняв последнее, 16-е место и имея в своём активе 24 очка. Вместе с «Балтикой» сочинцы вылетели в Мелбет Первую лигу.