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В «Сочи» сообщили об уходе полузащитника Артура Юсупова

В «Сочи» сообщили об уходе полузащитника Артура Юсупова
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что полузащитник Артур Юсупов по итогам Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 покинул сочинскую команду.

«Артур не с нами. Это всё, что могу сказать», — приводит слова Рубашко «Матч ТВ».

Артур Юсупов перешёл в «Сочи» в сентябре 2020 года из московского «Динамо». В составе сочинцев хавбек провёл 115 матчей, в которых забил 21 гол и оформил 13 результативных передач. Соглашение с 34-летним футболистом истекает в июне этого года. Авторитетный немецкий интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Юсупова в € 800 тыс.

Напомним, «Сочи» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги, заняв последнее, 16-е место и имея в своём активе 24 очка. Вместе с «Балтикой» сочинцы вылетели в Мелбет Первую лигу.

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