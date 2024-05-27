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Газзаев: Ивич заложил фундамент «Краснодара», «быки» заслуживали золото

Газзаев: Ивич заложил фундамент «Краснодара», «быки» заслуживали золото
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Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказался об итогах чемпионской гонки Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

«Многие писали, что чемпионство у «Динамо» практически в кармане… Шанс-то был реальнейший. Но бело-голубым надо было просто с первых минут играть с позиции силы, а не выжидать.

За «Краснодар» тоже обидно. Но что поделать, это футбол. Хочется отметить экс-тренера команды Владимира Ивича, который заложил фундамент, выстроил игру команды. «Быки» заслуживали золото, но сами упустили свои шансы, которых «Зенит» подарил предостаточно», — приводят слова Газзаева «Известия».

Напомним, после 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.

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