Чемпионат Европы по футболу U17: результаты матчей 27 мая 2024 года

20 мая матчем Сербия U17 — Украина U17 стартовал молодёжный чемпионат Европы по футболу до 17 лет. Континентальное первенство проходит на Кипре. В седьмой игровой день состоялись четыре матча в группах C и D.

В матчах 3-го тура первенства сборная Италии обыграла Швецию (2:1), национальная команда Франции победила сборную Португалии (2:1), национальная команда Польши разгромила Словакию (4:0), а сборная Англии выиграла у Испании (3:1).

Напомним, хозяином молодёжного чемпионата Европы стал Кипр. В турнире принимают участие 16 европейских футбольных сборных, распределённые на четыре группы. В финальную часть чемпионата выйдут восемь команд, которые посоревнуются в плей-офф за титул лучшей молодёжной команды Европы до 17 лет. Турнир будет проходить с 20 мая 2024 года по 5 июня 2024 года.