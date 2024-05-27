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Чемпионат Европы по футболу U17: результаты матчей 27 мая 2024 года

Чемпионат Европы по футболу U17: результаты матчей 27 мая 2024 года
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20 мая матчем Сербия U17 — Украина U17 стартовал молодёжный чемпионат Европы по футболу до 17 лет. Континентальное первенство проходит на Кипре. В седьмой игровой день состоялись четыре матча в группах C и D.

В матчах 3-го тура первенства сборная Италии обыграла Швецию (2:1), национальная команда Франции победила сборную Португалии (2:1), национальная команда Польши разгромила Словакию (4:0), а сборная Англии выиграла у Испании (3:1).

U17 ЧЕ-2024 . Группа C. 3-й тур
27 мая 2024, понедельник. 18:00 МСК
Швеция U17
Окончен
1 : 2
Италия U17
1:0 Божичевич – 57'     1:1 Кама – 75'     1:2 Камарда – 80'    
U17 ЧЕ-2024 . Группа D. 3-й тур
27 мая 2024, понедельник. 20:30 МСК
Португалия U17
Окончен
1 : 2
Франция U17
0:1 Стерналь – 36'     1:1 Патран – 38'     1:2 Молебе – 81'    
U17 ЧЕ-2024 . Группа C. 3-й тур
27 мая 2024, понедельник. 18:00 МСК
Польша U17
Окончен
4 : 0
Словакия U17
1:0 Изунванне – 11'     2:0 Петушевски – 30'     3:0 Изунванне – 44'     4:0 Героба – 67'    
U17 ЧЕ-2024 . Группа D. 3-й тур
27 мая 2024, понедельник. 20:30 МСК
Англия U17
Окончен
3 : 1
Испания U17
1:0 Мхеука – 6'     1:1 Арнунсио – 23'     2:1 Мур – 73'     3:1 Нванери – 85'    
Удаления: нет / Фортеа – 89'

Напомним, хозяином молодёжного чемпионата Европы стал Кипр. В турнире принимают участие 16 европейских футбольных сборных, распределённые на четыре группы. В финальную часть чемпионата выйдут восемь команд, которые посоревнуются в плей-офф за титул лучшей молодёжной команды Европы до 17 лет. Турнир будет проходить с 20 мая 2024 года по 5 июня 2024 года.

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