Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дубль Роналду помог «Аль-Насру» победить в заключительном матче сезона саудовской Про-Лиги

Дубль Роналду помог «Аль-Насру» победить в заключительном матче сезона саудовской Про-Лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 27 мая 2024 года, закончился матч последнего, 34-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад». Игра проходила на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Матч завершился победой хозяев со счётом 4:2.

Саудовская Аравия - Про-Лига . 34-й тур
27 мая 2024, понедельник. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
4 : 2
Аль-Иттихад
Джидда
1:0 Роналду – 45+3'     2:0 Роналду – 69'     3:0 Гариб – 79'     3:1 Аль-Шамрани – 89'     3:2 Фабиньо – 90+2'     4:2 Аль-Немер – 90+5'    
Удаления: нет / Аль-Менхали – 66'

В составе «Аль-Насра» дубль на свой счёт записал звёздный португальский нападающий Криштиану Роналду, также отличились Абдулрахман Гариб и Мешари Аль-Немер. Гости ответили точными ударами Фархаха Аль-Шамрани и Фабиньо.

По итогам чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 82 очка и занял второе место. «Аль-Иттихад» после 34 матчей саудовской Про-Лиги заработал 54 очка и стал пятым.

В параллельной игре встречались «Аль-Вахда» и «Аль-Хиляль», который досрочно в этом сезоне стал чемпионом Саудовской Аравии. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу «Аль-Хиляля».

Саудовская Аравия - Про-Лига . 34-й тур
27 мая 2024, понедельник. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
4 : 2
Аль-Иттихад
Джидда
1:0 Роналду – 45+3'     2:0 Роналду – 69'     3:0 Гариб – 79'     3:1 Аль-Шамрани – 89'     3:2 Фабиньо – 90+2'     4:2 Аль-Немер – 90+5'    
Удаления: нет / Аль-Менхали – 66'
Таблица саудовской Про-Лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android