Дубль Роналду помог «Аль-Насру» победить в заключительном матче сезона саудовской Про-Лиги

Сегодня, 27 мая 2024 года, закончился матч последнего, 34-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад». Игра проходила на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Матч завершился победой хозяев со счётом 4:2.
В составе «Аль-Насра» дубль на свой счёт записал звёздный португальский нападающий Криштиану Роналду, также отличились Абдулрахман Гариб и Мешари Аль-Немер. Гости ответили точными ударами Фархаха Аль-Шамрани и Фабиньо.
По итогам чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 82 очка и занял второе место. «Аль-Иттихад» после 34 матчей саудовской Про-Лиги заработал 54 очка и стал пятым.
В параллельной игре встречались «Аль-Вахда» и «Аль-Хиляль», который досрочно в этом сезоне стал чемпионом Саудовской Аравии. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу «Аль-Хиляля».
- 28 мая 2024
-
00:01
-
00:01
-
00:00
- 27 мая 2024
-
23:54
-
23:47
-
23:45
-
23:40
-
23:22
-
23:21
-
23:15
-
23:07
-
23:04
-
22:59
-
22:46
-
22:37
-
22:27
-
22:19
-
22:14
-
22:08
-
21:59
-
21:57
-
21:55
-
21:53
-
21:45
-
21:28
-
21:23
-
21:15
-
21:04
-
21:02
-
21:00
-
20:50
-
20:50
-
20:45
-
20:34
-
20:30