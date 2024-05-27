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«Астон Вилла» не будет выкупать Лангле у «Барселоны» — источник

«Астон Вилла» не будет выкупать Лангле у «Барселоны» — источник
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28-летний защитник «Барселоны» Клеман Лангле вернётся в клуб после аренды в «Астон Виллу», сообщает журналист Габриэль Санс в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, бирмингемцы не собираются выкупать французского футболиста. Также стало известно, что «Барселона» будет искать новый клуб для аренды Лангле, так как не видят игрока в составе.

Ранее сообщалось, что игроком интересуются два итальянских клуба — «Наполи» и «Милан».

В текущем сезоне французский футболист провёл за «Астон Виллу» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

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