«Химки» подпишут полузащитника «Факела» Менделя

«Химки» договорились о переходе полузащитника «Факела» Андрея Менделя. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Андрею Менделю 29 лет, в сезоне-2019/2020 он уже выступал в «Химках», когда их возглавлял нынешний тренер команды Андрей Талалаев. Напомним, по итогам минувшего сезона подмосковная команда выиграла Мелбет Первую лигу. «Химки» напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу.

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 Мендель провёл в составе «Факела» 18 матчей во всех турнирах, в которых оформил одну голевую передачу. Действующий контракт футболиста с воронежским клубом рассчитан до конца июня 2024 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость опорного полузащитника, способного также сыграть в центре обороны, в € 600 тыс.