Роналду побил рекорд чемпионата Саудовской Аравии по числу голов за сезон

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал рекордсменом чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

27 мая 2024 года состоялся матч последнего, 34-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад». Игра проходила на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Матч завершился победой хозяев со счётом 4:2. Роналду открыл счёт в компенсированное к первому тайму время, а на 69-й минуте удвоил преимущество своей команды. В активе Роналду 35 забитых мячей в нынешнем розыгрыше саудовского чемпионата – это рекорд турнира. Также звёздный футболист отметился 11 результативными передачами.

Предыдущий рекорд по количеству голов за один сезон принадлежал марокканцу Абдерразаку Хамдалле (34 забитых мяча в сезоне-2018/2019).