«Зенит» поздравил Санкт-Петербург с Днём города

Пресс-служба «Зенита» поздравила Санкт-Петербург с Днём города.

«С днём рождения, Город победителей! С праздником, Петербург!» – говорится в сообщении клуба в социальных сетях.

Сегодня, 27 мая, исполняется 321 год со дня основания Санкт-Петербурга.

«Зенит» по итогам 30 туров РПЛ в сезоне-2023/2024 набрал 57 очков. Второе место с 56 очками занял «Краснодар», который в заключительном матче РПЛ обыграл московское «Динамо» (1:0) и обошёл бело-голубых в турнирной таблице благодаря личным показателям. Команда из Санкт-Петербурга набрала наименьшее число очков для победителя РПЛ в истории турнира. Ранее антирекорд принадлежал московскому ЦСКА, который в 2006 году добился успеха с 58 очками.

Напомним, «Зенит» выиграл чемпионат России в шестой раз подряд. Петербургский клуб повторил рекорд по этому показателю, шесть раз кряду выигрывал национальное первенство московский «Спартак» с 1996 по 2001 год.