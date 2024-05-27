Малком вошёл в десятку лучших бомбардиров саудовской Про-Лиги сезона-2023/2024

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Бывший нападающий «Зенита» Малком, ныне выступающий в составе «Аль-Хиляля», вошёл в десятку лучших бомбардиров саудовской Про-Лиги по итогам сезона-2023/2024.

На счету бразильского форварда 15 голов в 31 матче в составе «Аль-Хиляля». Также экс-форвард «Зенита» записал на свой счёт шесть результативных передач. Таким образом, Малком занял седьмое место в общей гонке бомбардиров саудовского чемпионата, а также стал вторым снайпером своей команды, уступив лидерство сербскому нападающему Александру Митровичу (28 голов).

Лучшим бомбардиром саудовской Про-Лиги стал нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду. В активе португальца 35 забитых мячей в нынешнем розыгрыше саудовского чемпионата – это рекорд турнира. Также звёздный футболист отметился 11 результативными передачами.

«Аль-Хиляль» стал чемпионом Саудовской Аравии за три тура до конца сезона. В активе команды Жорже Жезуша 89 набранных очков. Второе место занял «Аль-Наср» (82 очка). Тройку лучших в турнирной таблице замкнул «Аль-Ахли» с 65 очками.