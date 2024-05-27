Роналду стал первым игроком в истории со статусом лучшего бомбардира четырёх разных лиг

39-летний нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, получившим статус лучшего бомбардира четырёх национальных чемпионатов.

Португальский игрок становился лучшим бомбардиром Ла Лиги с мадридским «Реалом», в Серии А с «Ювентусом», в английской Премьер-лиге с «Манчестер Юнайтед» и в чемпионате Саудовской Аравии с «Аль-Насром» в этом сезоне. Отметим, что с «Реалом» нападающий завоёвывал «Золотую бутсу» лиги трижды.

В этом сезоне у Роналду 35 забитых мячей, ставшие рекордными для турнира. Также португалец отметился 11 результативными передачами.

По итогам чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 82 очка и занял второе место. «Аль-Иттихад» после 34 матчей саудовской Про-Лиги заработал 54 очка и стал пятым.