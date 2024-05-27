Чалов: у меня как была, так и остаётся цель — играть в Европе

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о планах попробовать себя в одном из европейских чемпионатов.

«У меня как была, так и остаётся цель — играть в Европе. В этом плане ничего не поменялось.

Уйду ли летом? Посмотрим, не люблю загадывать. Не хочется громких фраз. Понятно, что «ПСЖ» за 20 [миллионов] не приходит. Будь как будет», — приводит слова Чалова Sport24.

Напомним, в прошедшем сезоне Фёдор Чалов принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.