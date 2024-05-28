Генсек РФС рассказал, когда начнутся переговоры о новом контракте Карпина в сборной России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов ответил на вопрос о возможных переговорах с главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным относительно нового контракта.

«С Валерием Георгиевичем я общаюсь регулярно. С ним общался и президент РФС. У «Ростова» напряжённый конец сезона, Валерий Георгиевич до конца отдавался этому процессу. Мы договорились, что вернёмся к этому вопросу в паузе между сезонами.

Есть ли предварительная договорённость? Давайте пока не будем об этом говорить. Желание продолжить сотрудничество у нас есть», — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

Напомним, Карпин совмещает должности главного тренера сборной России и Ростова. 7 июня национальная команда под его руководством проведёт товарищеский матч со сборной Беларуси. Игра пройдёт в Минске. При этом сборная России отстранена от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.