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Генсек РФС рассказал, когда начнутся переговоры о новом контракте Карпина в сборной России

Генсек РФС рассказал, когда начнутся переговоры о новом контракте Карпина в сборной России
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов ответил на вопрос о возможных переговорах с главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным относительно нового контракта.

«С Валерием Георгиевичем я общаюсь регулярно. С ним общался и президент РФС. У «Ростова» напряжённый конец сезона, Валерий Георгиевич до конца отдавался этому процессу. Мы договорились, что вернёмся к этому вопросу в паузе между сезонами.

Есть ли предварительная договорённость? Давайте пока не будем об этом говорить. Желание продолжить сотрудничество у нас есть», — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

Напомним, Карпин совмещает должности главного тренера сборной России и Ростова. 7 июня национальная команда под его руководством проведёт товарищеский матч со сборной Беларуси. Игра пройдёт в Минске. При этом сборная России отстранена от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

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