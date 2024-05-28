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Издание Footmercato выпустило характеристику по первому сезону Кузяева во Франции

Издание Footmercato выпустило характеристику по первому сезону Кузяева во Франции
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Французское издание Footmercato оценило игру российского полузащитника Далера Кузяева в составе «Гавра».

«Кузяев не всегда играет в стартовом составе «Гавра», но очень важный футболист в команде. 31-летний игрок сделал большой шаг вперёд в этом сезоне», – говорится в статье Footmercato.

Напомним, 31-летний футболист присоединился к «Гавру» минувшим летом в статусе свободного агента. За этот период Далер Кузяев принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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