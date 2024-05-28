«Чемпионами случайно не становятся». Валерий Газзаев — о шестом титуле «Зенита» в РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказался о чемпионстве «Зенита» по итогам Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

«Этот сезон складывался слишком непредсказуемо, чтобы лишить нас фееричной развязки. В Краснодаре играли чемпионский матч, а титул выцарапал «Зенит». Что это было и как вообще стало возможным? Допускаю, что в такой сценарий изначально не верили даже в команде Сергея Семака: когда не всё зависит от тебя и нужно постоянно оглядываться на результат «Динамо», это непросто. Когда пропускаешь от «Ростова» за 36 минут до финального свистка — тяжело вдвойне.

Да, это самый уязвимый и сырой состав в эпоху Семака, который впервые набрал так мало очков, перезимовал на втором месте и перед финишем получил расклады, при которых чемпионский кубок повезли в Краснодар, а не на «Газпром Арену». Но кто скажет, что победа незаслуженная? Поверьте моему опыту: чемпионами случайно не становятся. Турнирная таблица — зеркало всего сезона. Поздравляю «Зенит», руководство клуба, главного тренера. Было тяжело. Но тем приятнее осознание итоговой победы. Всё сложилось в пользу клуба Петербурга», — приводят слова Газзаева «Известия».

Напомним, после 30 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд.