Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тамерлан Мусаев: верю, что «Балтика» очень скоро вернётся в РПЛ

Тамерлан Мусаев: верю, что «Балтика» очень скоро вернётся в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев ответил на вопрос о своём бывшем клубе. 22-летний нападающий перебрался из «Балтики» в стан армейцев в минувшее зимнее трансферное окно.

«Насколько тяжело воспринял вылет «Балтики»? Конечно, расстроился. Но верю, что «Балтика» очень скоро вернётся в РПЛ. Ребята достойно играли на протяжении всего сезона, но в конце немного не хватило удачи. Однако ещё есть шанс порадовать болельщиков в Кубке», – приводит слова Мусаева «РБ Спорт».

После перехода в ЦСКА Тамерлан Мусаев принял участие в 17 матчах в чемпионате и Кубке России, забил шесть мячей и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего игрока в € 700 тыс. Контракт нападающего с армейцами рассчитан до лета 2028 года.

Подопечные Владимира Федотова завершили чемпионат на шестом месте, «Балтика» – на 15-й строчке.

Материалы по теме
Эксклюзив
Игнашевич окончательно решил покинуть «Балтику». Тренер сообщил об этом игрокам
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android