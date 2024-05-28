Тамерлан Мусаев: верю, что «Балтика» очень скоро вернётся в РПЛ

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев ответил на вопрос о своём бывшем клубе. 22-летний нападающий перебрался из «Балтики» в стан армейцев в минувшее зимнее трансферное окно.

«Насколько тяжело воспринял вылет «Балтики»? Конечно, расстроился. Но верю, что «Балтика» очень скоро вернётся в РПЛ. Ребята достойно играли на протяжении всего сезона, но в конце немного не хватило удачи. Однако ещё есть шанс порадовать болельщиков в Кубке», – приводит слова Мусаева «РБ Спорт».

После перехода в ЦСКА Тамерлан Мусаев принял участие в 17 матчах в чемпионате и Кубке России, забил шесть мячей и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего игрока в € 700 тыс. Контракт нападающего с армейцами рассчитан до лета 2028 года.

Подопечные Владимира Федотова завершили чемпионат на шестом месте, «Балтика» – на 15-й строчке.