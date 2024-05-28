Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Оренбурга» Деограсия ответил на вопрос о своём будущем в команде

Тренер «Оренбурга» Деограсия ответил на вопрос о своём будущем в команде
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия сообщил, что останется в команде по итогам Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

«Да. Мы всё обговорили, я остаюсь. Есть ли в контракте условия для его автоматического продления? Нет. Мы не разговаривали об этом. Договорённость рассчитана на один сезон. Никто из моих помощников не уходит, но будем общаться на предмет приглашения новых специалистов», — приводит слова Деограсии «Матч ТВ».

Напомним, 51-летний специалист занял пост главного тренера «Оренбурга» в августе 2023 года. За этот период под его руководством команда сыграла 25 матчей во всех турнирах, в которых она 11 раз победила, семь раз сыграла вничью и семь раз уступила.

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Оренбург» финишировал на 12-м месте, набрав по итогам 30 туров 31 очко. Оренбуржцы спаслись от стыковых матчей за право на выступление в лиге, опередив «Пари Нижний Новгород» на одно очко.

Материалы по теме
Эксклюзив
Президент «Оренбурга» Еремякин подвёл итоги сезона для команды
Материалы по теме
Развязка в битве за выживание в РПЛ. «Балтика» — всё, а «Факел» спасся! Как это было
Развязка в битве за выживание в РПЛ. «Балтика» — всё, а «Факел» спасся! Как это было
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android