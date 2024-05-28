Тренер «Оренбурга» Деограсия ответил на вопрос о своём будущем в команде

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия сообщил, что останется в команде по итогам Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

«Да. Мы всё обговорили, я остаюсь. Есть ли в контракте условия для его автоматического продления? Нет. Мы не разговаривали об этом. Договорённость рассчитана на один сезон. Никто из моих помощников не уходит, но будем общаться на предмет приглашения новых специалистов», — приводит слова Деограсии «Матч ТВ».

Напомним, 51-летний специалист занял пост главного тренера «Оренбурга» в августе 2023 года. За этот период под его руководством команда сыграла 25 матчей во всех турнирах, в которых она 11 раз победила, семь раз сыграла вничью и семь раз уступила.

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Оренбург» финишировал на 12-м месте, набрав по итогам 30 туров 31 очко. Оренбуржцы спаслись от стыковых матчей за право на выступление в лиге, опередив «Пари Нижний Новгород» на одно очко.