Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Арсенала» Сторожук рассказал, что команда поедет на матч с «Пари НН» на автобусах

Тренер «Арсенала» Сторожук рассказал, что команда поедет на матч с «Пари НН» на автобусах
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук рассказал, в каких условиях тульская команда подходит к первому стыковому матчу за право на выступление в Российской Премьер-Лиге с «Пари Нижний Новгород».

«Нас поставили в рамки. В стыках могли угодить на пять команд РПЛ — мы же не знали, куда брать билеты! За такой короткий период нереально было приобрести их на авиарейсы на всю делегацию. Перебрали все возможные варианты от безысходности. На одного можно. На 10 можно. Но мы же не будем дробить коллектив! Поэтому едем на двух автобусах. А что делать? Такая же ситуация и с гостиницами в Нижнем, где проходит какой-то форум. Будем жить в пригороде», — приводит слова Сторожука Metaratings.

Напомним, первый переходный матч между «Пари НН» и «Арсеналом» состоится 29 мая и начнётся в 19:15 по московскому времени. Встреча пройдёт на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. Ответный матч состоится 1 июня в Туле.

Материалы по теме
«50 на 50». Григорян — о стыковых матчах между «Пари НН» и «Арсеналом» за участие в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android