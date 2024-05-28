Тренер «Арсенала» Сторожук рассказал, что команда поедет на матч с «Пари НН» на автобусах

Главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук рассказал, в каких условиях тульская команда подходит к первому стыковому матчу за право на выступление в Российской Премьер-Лиге с «Пари Нижний Новгород».

«Нас поставили в рамки. В стыках могли угодить на пять команд РПЛ — мы же не знали, куда брать билеты! За такой короткий период нереально было приобрести их на авиарейсы на всю делегацию. Перебрали все возможные варианты от безысходности. На одного можно. На 10 можно. Но мы же не будем дробить коллектив! Поэтому едем на двух автобусах. А что делать? Такая же ситуация и с гостиницами в Нижнем, где проходит какой-то форум. Будем жить в пригороде», — приводит слова Сторожука Metaratings.

Напомним, первый переходный матч между «Пари НН» и «Арсеналом» состоится 29 мая и начнётся в 19:15 по московскому времени. Встреча пройдёт на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. Ответный матч состоится 1 июня в Туле.