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«Бохум» разгромил «Фортуну» в серии пенальти и сохранил за собой место в Бундеслиге

«Бохум» разгромил «Фортуну» в серии пенальти и сохранил за собой место в Бундеслиге
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Завершился ответный переходный матч за право выступать в немецкой Бундеслиге, в котором встречались «Бохум», представляющий высший немецкий дивизион, и «Фортуна», в нынешнем сезоне выступающая во Второй Бундеслиге. Игра проходила на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. В качестве главного арбитра встречи выступил Дениз Айтекин. «Бохум» довёл дело до разгрома после поражения в первом матче (0:3), обыграл соперника в серии пенальти и сохранил за собой место в Бундеслиге.

Германия - Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
27 мая 2024, понедельник. 21:30 МСК
Фортуна
Дюссельдорф
Окончен
0 : 3
5 : 6
Бохум
Бохум
0:1 Хофман – 18'     0:2 Хофман – 66'     0:3 Штёгер – 70'    

Счёт открыл нападающий «Бохума» Филипп Хофман на 18-й минуте. Во втором тайме форварду удалось удвоить счёт на 66-й минуте. Уже на 70-й минуте полузащитник «Бохума» Кевин Штёгер, к этому моменту сделавший две результативные передачи в матче, забил мяч с 11-метровой отметки.

В дополнительные 30 минут игры команды голов не забивали. Матч плавно перешёл в серию пенальти. Первый же удар игрока «Фортуны» Андре Хоффмана стал промахом и решил исход противостояния: футболисты «Бохума» были точны во всех своих попытках.

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