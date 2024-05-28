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В РФС рассказали, сколько зрителей ожидается на матче Суперфинала Кубка России

В РФС рассказали, сколько зрителей ожидается на матче Суперфинала Кубка России
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов ответил на вопрос об ожидаемой посещаемости на финальном матче Фонбет Суперфинала Кубка России, в котором «Балтика» встретится с «Зенитом».

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Исходя из требований безопасности, коммерческая вместимость «Лужников» — порядка 55 тысяч мест. К сожалению, пока интерес к Кубку не настолько велик, что на любых соперников мы соберём 55 тысяч болельщиков. По моим данным, половина этой квоты уже реализована. Это чуть меньше 25 тысяч билетов. В совокупности это наши обязательства перед партнёром и спонсорами и доля от свободной продажи. Мы будем надеяться, что значительная часть стадиона будет собрана», — приводит слова Митрофанова Metaratings.

Напомним, в решающем матче турнира команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. Игра состоится 2 июня. Начало матча — в 18:00 по московскому времени.

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