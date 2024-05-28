В РФС рассказали, сколько зрителей ожидается на матче Суперфинала Кубка России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов ответил на вопрос об ожидаемой посещаемости на финальном матче Фонбет Суперфинала Кубка России, в котором «Балтика» встретится с «Зенитом».

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК Балтика Калининград Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Исходя из требований безопасности, коммерческая вместимость «Лужников» — порядка 55 тысяч мест. К сожалению, пока интерес к Кубку не настолько велик, что на любых соперников мы соберём 55 тысяч болельщиков. По моим данным, половина этой квоты уже реализована. Это чуть меньше 25 тысяч билетов. В совокупности это наши обязательства перед партнёром и спонсорами и доля от свободной продажи. Мы будем надеяться, что значительная часть стадиона будет собрана», — приводит слова Митрофанова Metaratings.

Напомним, в решающем матче турнира команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. Игра состоится 2 июня. Начало матча — в 18:00 по московскому времени.