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В «Крыльях Советов» прокомментировали подписание контракта с Сергеем Песьяковым

В «Крыльях Советов» прокомментировали подписание контракта с Сергеем Песьяковым
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал подписание контракта с голкипером Сергеем Песьяковым.

«С Сергеем Песьяковым подписан контракт. Немаловажный для нас фактор, что Сергей был свободным агентом. С учётом непростой травмы Богдана Овсянникова, у нас была задача укрепить эту позицию. Песьяков — очень опытный голкипер, который добавит конкуренции во вратарской линии. Рассчитываем, что Сергей нам поможет.

В прошлом сезоне мы оказались в такой ситуации, когда и Ломаев, и Овсянников, которые играли больше, были травмированы, и место в воротах занял Фролов. В итоге Женя нам помог и выручил в заключительных матчах того сезона. Мы бы не хотели снова оказываться в ситуации, когда в обойме остаётся только один голкипер. Конечно, держали в голове эту ситуацию. Считаю, что приход Песьякова даст «Крыльям» глубину состава на вратарской позиции», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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