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Хави откажется от компенсации за увольнение из «Барселоны» — As

Главный тренер «Барселоны» Хави откажется от компенсации за увольнение из клуба, сообщает интернет-издание As.

По информации источника, соглашение с каталонским специалистом будет расторгнуто во вторник, 28 мая. «Барселона» сэкономит около € 12 млн благодаря отказу от неустойки. Отмечается, что Хави убеждён, что руководство «блауграны» обязано обеспечить восьми членам тренерского штаба полные выплаты за увольнение, размер которых близок к € 3 млн.

24 мая пресс-служба каталонского клуба объявила об увольнении Хави с поста главного тренера «Барселоны» по окончании нынешнего сезона. Специалист возглавлял клуб с 2021 года и завоевал с командой два трофея – чемпионат Испании и Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что в среду, 29 мая, бывший тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик официально подпишет контракт с «Барселоной»