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Защитник «Ахмата» Ловат рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА

Защитник «Ахмата» Ловат рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА
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Защитник «Ахмата» Лукас Ловат рассказал, что в зимнее трансферное окно он мог стать игроком московского ЦСКА.

«Да, зимой у меня были разные варианты продолжения карьеры. Интересовались команды из чемпионата Бразилии, а в начале сезона был интерес от ЦСКА, но тогда президент «Слована» хотел меня сохранить и сказал, что подумает над этим вариантом через полгода. Он хотел, чтобы я остался, а я хотел переехать в Москву. Но «Слован» должен был играть в групповой стадии Лиги конференций, на этот турнир делали большую ставку», — сказал Ловат в эфире программы «Наши иностранцы».

Напомним, Ловат перешёл в «Ахмат» из братиславского «Слована». Контракт игрока с грозненцами рассчитан до конца сезона-2026/2027.

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