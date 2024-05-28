Лука Модрич заявил, что решение по его будущему в «Реале» уже принято

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал своё будущее в команде.

«Решение о моём будущем принято, но я пока не могу вам его сообщить. Я всегда говорил, что хочу завершить карьеру в «Реале», это то, чего я действительно хочу. Это моя мечта, это мой дом, клуб моей жизни. Я хочу такого же прощания, как и у Тони Крооса», — приводит слова Модрича журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

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В нынешнем сезоне Модрич принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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