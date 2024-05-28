Винисиус высказался о возможном переходе Мбаппе в «Реал»

Бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор высказался о возможном переходе в клуб французского нападающего Килиана Мбаппе.

«Вполне возможно, что Килиан скоро решит своё будущее и выберет то, что для него лучше. Я всегда хочу играть с лучшими игроками мира, но я позволю ему самому решать своё будущее», — приводит слова Винисиуса RMC Sport.

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Напомним, ранее Мбаппе покинул «ПСЖ» по завершении сезона. В минувшем сезоне Килиан принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 44 гола и 10 результативных передач. Форвард выступал за парижан с 2018 года.

Ранее сам Мбаппе заявлял, что в ближайшие дни объявит, в каком клубе продолжит карьеру.

Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»: